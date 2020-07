Emanuel Navarrete dijo que no huye de Shakur Stevenson, pero antes tiene otro objetivo en mente

Ayer por la noche Shakur Stevenson, actual Campeón Mundial OMB Pluma, sacudía las redes sociales al decir que estaría dispuesto a pelear con Emanuel Navarrete pero pactando un peso. Sin embargo, el mexicano dijo que antes del estadounidense tiene otro objetivo.

El nacido en San Juan Zitlaltepec viene de realizar su primera pelea en plena contingencia sanitaria en los estudios de TV Azteca donde venció por la vía rápida a Uriel López. Sin embargo, el boxeador de Zanfer Promotion dijo aquella noche que busca una pelea importante en las 122 libras para quedarse, de lo contrario subirá a las 126.

Navarrete reiteró que se quedaría en supergallo por una pelea unificatoria. (Jam Media)

"Si hay una unificación esperaremos", expresó el peleador a Boxeo Carrera pero aclaró que si la negociaciones no tienen un rumbo claro no durará en dar el salto al peso pluma. A su vez, no dijo nada de combatir con Naoya Inaoue, una de las peleas que venía pidiendo.

Por lo tanto, el Campeón Supergallo OMB busca pelear con su compatriota Rey Vargas, Campeón Mundial CMB, que no pelea desde el año pasado, o con el uzbeco Murodjon Akhmadaliev, Campeón Mundial FIB y AMB, que combatió por última vez en enero de este año.

"No rehuyo a ningún campeón, sería una gran pelea (con Stevenson). Mi intención es seguir avanzando como lo he estado haciendo hasta este momento", finalizó Emanuel el Vaquero Navarrete.

