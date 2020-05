Emanuel Navarrete: su futuro, las críticas que recibe y su afición por el América

Emanuel Navarrete es uno de los jóvenes Campeones del Mundo que tiene el boxeo mexicano. Su consagración y la forma en la que logró cada defensa llenan los ojos de todo el ambiente boxístico porque es un peleador aguerrido y que va al frente en busca de un solo resultado, que es ganar.

“(Naoya) Inoue es uno de los peleadores con el cual me encantaría pelear”, expresó el Vaquero a Bolavip al referirse a que uno de los posibles motivos por los que se queda a defender su cetro OMB de las 122 libras se debe al Monstruo Japones. Sin embargo, dejó claro que el combate debe darse lo más pronto posible porque sino tendrá saltar de categoría.

- ¿Cómo llevas la cuarentena?

“Me siento un poco fastidiado porque aquí nos agarró un poco desprevenido. Y en México está un poco complicado el asunto. Estamos bien, estamos respetando las medias prevención y estamos entrenando en casa. Sigo con mi día a día. La gente está cumpliendo con lo adecuado para combatir la pandemia. En lo personal creo que están haciendo bien las cosas. Aquí donde yo vivo hay muy pocos contagiados”.

- ¿Y te cambió mucho el día a día?

“Cambió mucho porque estoy entrenando a un nivel para mantener la condición física. Antes estaba con sparring y mis compañeros y eso es otro tipo de entrenamiento”.

- ¿Y en tu casa qué haces para mantenerte en forma?

“Acá en casa instalamos unos aparatos. Muchos ejercicios de elasticidad. Estamos tratando completar lo que no tenemos con un sparring”.

- Comentas mucho el tema de los entrenamientos, ¿cuál fue la preparación que más te costó?

“(Para) la última pelea – victoria frente a Jeo Santísiama por KoT 11 - fue algo más complicado porque el día antes me enfermé y tuve algunos contratiempos. Gracias a dios todo salió bien”.

- ¿Imaginabas que contra Jeo Santisima ibas a llegar hasta al undécimo asalto?

“Yo me preparé bastante fuerte. Me enfermé y no me alcancé a recuperar para empezar con la dieta rigurosa para bajar de peso. Hubo varios detalles que me fueron contrarrestando en mi rendimiento físico. Además, fue complicado porque el filipino venía con muchas ganas, aguantó y con lo que me pasó en la preparación se me complicó la pelea”.

- Hablando un poquito de peleas, ¿sabes cuándo será tu próximo combate?

“Estaba sonando mucho de regresar en junio, pero debido a la pandemia es un poquito complicado. Entonces no me definen una fecha a la que podemos volver a pelear, pero se habla de junio”.

- ¿Y te ves ves en supergallo frente a alguno de los otros dos campeones del mundo o directamente subiendo de categoría?

“Mientras haya un combate fuerte que a la gente le interesante a cualquier boxeador le interesaría. Cualquiera estaría dispuesto para quedarse por una pelea importante. Sino mi estatura me da para subir a Pluma. Voy a esperar que decide mi equipo, que ofertas hay y ya tomaremos una decisión”.

- ¿Y te gustaría con Naoya Inoue?

“Claro que sí. Inoue es uno de los peleadores con el cual me encantaría pelear, pero dado su estatura con no creo que pueda ser en pluma. Quizás una pelea con el tendría que ser en las 122. Yo no tengo mucho tiempo peleando en las 122 pero si se da debería darse este año y sino no creo que se haga”.

- Mencionas que si no es este año sería el próximo en pluma ¿a cuál de los tres campeones que tiene la categoría te gustaría enfrentar.

“Me gusta mucho el estilo de Josh Warrington. Es un peleador que le gusta el choque, tal como a mí me gusta. Y sino el chiste es ir a disputar un título en categoría pluma e ir a ganarlo”.

- ¿Y Shakur Stevenson no te atrae por su estilo de boxeo, porque es muy defensivo?

“Es un pelador contragolpeador. Es un boxeador apático, no le gusta recibir tanto castigo y esto hace un poquito más complicado la pelea. Pero creo que preparándome bien podría perseguirlo yo toda la pelea hasta buscar el nocaut”.

Emanuel Navarrete no frena. Parece que tiene aire de sobra y responde cada pregunta, sea larga o corta, al igual que lo hace en un ring cuando comienza a lanzar golpes, por lo que la charla se vuelve fácil y dinámica.

Sin embargo, el Vaquero, aficionado de América, comenta que mucha gente lo critica porque recibe muchos golpes, argumento que lo considera poco coherente ya que dice que nunca ha terminado marcado, cortado o recibiendo un golpe que lo haya puesto a "bailar".

- ¿Cómo se le gana un boxeador tan complejo como Stevenson?

“Cerrando las salidas, sorprendiéndolo, tirando golpes fuertes y abrumándolo”.

- Por lo que decís pluma este o el año siguiente ¿y en superpluma te ves o no por la altura que tienes?

“Si, de hecho, soy un peleador que mide 5’7”. Pacquiao es más pequeño que yo y llegó a pelear en Welter. Solo hay que darle tiempo a mi cuerpo para que se desarrolle bien y poco a poco vamos a ir rompiendo todas las divisiones”.

- ¿Te consideras uno de los mejores boxeadores de la actualidad?

“No, hay muchos peleadores, muchos campeones y hay muchos que no lo son y lo que le falta es darle más atención a ellos que se lo merecen. Ahora soy el campeón trato de ser el mejor, trato de vencer mis obstáculos, de ser mejor cada día y no porque yo lo diga sino para que la gente lo diga”.

- ¿Cuáles son los boxeadores que están dentro de tu top Libra por Libra?

“Me gusta mucho Pacquiao, Crawford, Spencer, Lomachenko, Usyk. A lo mejor no son los mejores, pero me gustan. Hay algunas cualidades que me gustarían adoptar, pero desagradecidamente no soy como ellos, pero tengo mío porque sino hubiera sido campeón del mundo.

Navarrete dijo que se ve en categoría pluma éste año o el próximo.

- ¿Qué cualidades te gustaría tener de ellos?

“De Usyk me gusta como golpea. De Lomachenko me gusta mucho su velocidad y coordinación. Pacquiao su fiereza cuando ataca, es un peleador que va al todo por el todo El golpe que le conectó Márquez en el octavo round en la última pelea que sostuvieron fue un golpe que tarde o temprano se lo iban a dar. Tardó mucho en recibirlo ya que hizo una carrera magnifica hasta que llegó Márquez y le puso ese golpe que le tardo cuatro peleas para entender como conectarlo. A mi muchos dicen que no me cubro y que me golpean y yo les digo que no me han lastimado y a Pacquiao tampoco la han lastimado hasta que llegó Márquez”.

“Crawford maneja muy bien la distancia, se quita boxeadores, se quita muchos golpes muy fáciles. De Mayweather me encanta como se prepara. Canelo Álvarez por cómo se prepara. Son boxeadores que han roto todas sus metas y que siguen con su plan de ser ganadores”.

- Recién decías que te critican porque recibís demasiados goles, ¿qué decís al respecto?

“Tengo 34 peleas profesionales y muchos dicen que recibo muchos golpes. En cambio, nunca he visitado la lona, nunca recibí un golpe que realmente que me ponga mal, nunca me han cortado una ceja, nunca me han inflamado un pómulo, nunca me ha salido una marca en la cara. El hecho de que la gente me diga que me golpean mucho no le veo tanto coherencia porque en 34 peleas, seis en títulos mundial, no he recibido algún golpe mal y que me ponga a bailar”.

“Si tengo la controversia con eso porque si yo recibiera golpes al estilo del Francisco Vargas, que hizo peleas por campeonato del mundo, que terminaba con algo muy feo (tendrían sentido las críticas). Hay muchos campeones que han estado muy mal. Incluso Lomachenko ha terminado marcado. (En cambio) a mí nunca me han dejado marcado”.

El Vaquero, aunque no lo quiere decir, es consciente de que es uno de los boxeadores del momento. Entiende dónde está parado y cómo debe ser su comportamiento al ser una figura pública por lo que los partidos de América no se ven si hay un compromiso.

“El señor Bob Arum es un gigante, es una experiencia andate. Me siento contento a pertenecer a su círculo y que me tenga en su radar, a su vista”, expresó Navarrete sobre el fundador de Top Rank empresa, que junto a Zanfer Promotion, manejan su carrera.

- Cambiando un poquito de tema ¿siempre fuiste de mantener un look tan elegante cuando vas a las conferencias de prensa y pesajes?

“La verdad que he aprendido de muchas personas y trato de agarrar lo mejor de la gente con la que me he juntado. Me han dado muchos el mismo concejo no solo en aspecto deportivo sino como figura pública. Entonces le hecho de verme bien y que se vea como un buen campeón”.

- Veía en tu Instagram que publicaste una foto con Bob Arum, ¿cómo es tener un trato con un veterano y experimentado hombre del boxeo?

“Es algo bonito porque esperas conocer a lo más grande del boxeo en el tema de la promoción. El señor Bob Arum es un gigante, es una experiencia ándate. Me siento contento de pertenecer a su círculo y que me tenga en su radar, a su vista. Me da mucho gusto porque fue una de mis metas trabajar para una persona como él”.

- Otra foto que te vi que tenías es con Teofimo López, ¿cómo se dio el encuentro?

“Estábamos en los negocios del MGM comprando una soga y él se acercó y me pidió una foto. ‘Vaquero ¿no sacamos una foto?’ y le dije que si y con mucho gusto la hice. Fue algo muy bonito. Esas experiencias se quedan siempre en uno. A mi llena de alegría que personas como él se acerquen. Me dio mucho gusto.

- Y fuera del boxeo ¿qué haces?

“Veo un poco de televisión, leo, juego videojuegos. De todo hacemos, pero sin descuidar el entrenamiento”.

- ¿Y le vas a un equipo de la Liga MX?

“Al América por la familia. Mi papá le va entonces seguimos la tradición”.

- ¿Y sos de seguirlo?

“No, dejé de seguirlo como antes porque mi entorno cambio a otro lado. Si le sigo al América, pero ahora no tanto. Antes era un gran aficionado”.

- ¿Y hace cuánto dejaste de seguirlo con tanta pasión?

“Hace dos años. Antes cuando jugaba el América se paraba todo. Ahora como campeón tengo muchos compromisos y hay que atender ese tipo de compromisos”.

