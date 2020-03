En Irán muere una persona cada 10 minutos por coronavirus

Todo el mundo está luchando contra el coronavirus. Algunos países están más golpeados que otros, pero la mayoría entiende la gravedad de esto.

Irán, uno de los países de los que no se habla mucho en televisión, registró su peor balance diario de muertes con 147. El total es de 1.135.

Esto da un promedio de una muerte cada 10 minutos en un día producidas por este virus maligno.

En total, hasta la fecha, ya son 17.161 las personas que padecen coronavirus en Irán. Hoy, como en todos los países del mundo, ese número aumentará.

El viceministro de Salud, Alireza Raisi, analizó: "Si la gente ayuda, podemos controlarlo y, de lo contrario, esperar que dure más de dos meses".

ÚLTIMA HORA: Una persona muere cada 10 minutos por coronavirus en Irán https://t.co/AkeIjAGnIU pic.twitter.com/YPaTAAcw4Z — RT Última Hora (@RTultimahora) March 19, 2020

El presidente, Hassan Rouhani, explicó por qué todavía no se puso un bloqueo a la actividad diaria: "En una situación normal y una buena economía, podríamos haber impuesto un bloqueo. Pero lo que viene después, como proporcionar los bienes necesarios o compensar las pérdidas en Irán, no es posible, por lo que no se puede hacer un bloqueo completo".

Una situación más que complicada. ¡Mucha fuerza, Irán!

