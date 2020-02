La goleada de Tigres sobre Chivas abrió el debate sobre el futuro de Luis Fernando Tena. Claro, la posición en la tabla no se corresponde a lo invertido en el mercado de fichajes y en La Última Palabra se expresaron al respecto.

Alex Blanco fue el primero en tomar parte a la pregunta de André Marín: "El puesto de Luis Fernando Tena está en riesgo. Hay que leer entre línea lo que dice Peláez sobre que hay un gran plantel", opinó.

"Hoy no, el próximo fin de semana ante Cruz Azul puede ser que no continúe. Se juega mucho", comentó Chaco Giménez. A lo que Salim Chartouni agregó: "Para mí no. Es la primera derrota del torneo y tiene material para que el equipo se pueda comprometer y mejorar muchísimo. No creo que esté comprometido el puesto y lo van a dejar trabajar para jugar mejor al futbol. El punto clave será el clásico".

Por último, Alex Aguinaga dijo que el puesto “no debería” correr peligro, “pero sí está. El tema es que Chivas lleva cinco torneos sin clasificar y están nerviosos. Además, llevan buenos jugadores que no han jugado y eso pone nervioso a la directiva”.

A todo esto, Ricardo Peláez fue claro al declarar que el entrenador seguirá siendo Tena porque observa un grupo con “alegría, entusiasmo y compromiso en la cancha”.

Lee También