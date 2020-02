Cruz Azul dio una gran muestra de carácter al superar a Morelia 4-2 en un encuentro que en la previa era más que complicado. Además, la Máquina se puso como líder del torneo, a la espera que la fecha continúe, por lo que en La Última Palabra debatieron si este finalmente será el año de romper la sequía de 22 años sin títulos ligueros.

Chaco Giménez, exjugador de Los Celestes, cree que “sí, siempre me van a preguntar y voy a decir que sí. Tengo un cariño especial y siendo objetivos, Cruz Azul demostró cosas interesantes en la copa y en la liga. Hoy Robert Siboldi cambió el esquema y me gustó. Falta mucho y hay que tener calma. Es un equipo sólido que encontró una identidad y una comunión con la gente”, comentó.

Eduardo de la Torre fue el otro presente en el panel que también piensa que es posible: “Sí, es el año. A parte de que viene haciendo bien las cosas, en un partido como el de hoy, que no fue su mejor partido, se ve que tiene pasta porque se acostumbró a ganar”, opinó.

En cambio, Salim Chartouni y Rubén Rodríguez cambiaron de sintonía y no piensan en que este sea el año que termine con el calvario: “Es el equipo que lleva más goles en el torneo (19), algo bueno tiene. Me parece que, a este paso, Cruz Azul tiene grandes posibilidades”. Al ser consultado, no cree que sea el año del título”, respondió Chartouni.

¿ES ESTE EL TORNEO DEL TÍTULO PARA LA MÁQUINA?#LUP Cruz Azul es líder del Clausura 2020 y su buen paso vuelve a ilusionar a la nación celeste, por lo que la mesa de @UPalabraMX analiza si lo hecho por los de Robert Dante Siboldi les alcanzará para levantar el ansiado campeonato pic.twitter.com/DcPdRFjVOs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 29, 2020

“Cruz Azul Va bien, cada fin de semana se ve más sólido. Hay que esperar a ver qué pasa el 15 de marzo porque les toca el América, donde le tiemblan las piernitas a más de uno”, dijo Rodríguez, quien tiene a las Águilas como los favoritos.

