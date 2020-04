En Soacha no están de acuerdo con albergar a los venezolanos

Colombia actualmente afronta la emergencia sanitaria a causa del coronavirus que ha cobrado números fatales en el territorio nacional. Para mejorar el panorama y proteger a los más vulnerables, la ministra del Interior, Alicia Arango, anunció la construcción de ocho albergues para atender a la población de venezolanos que reside en el país con el objetivo de que puedan cumplir con la cuarentena obligatoria.

“Vamos a construir, señor presidente, ocho albergues. Ya estamos comenzando con cuatro, en Soacha, Cúcuta, Nariño, y el departamento de La Guajira, hay tres que hay en zona de frontera. Escogimos a Soacha porque tiene más de 30.000 migrantes venezolanos y creemos que es un sitio importante para que estuviera también un albergue en donde se puede dar una atención a los migrantes venezolanos para que cumplan las medidas de aislamiento", anunció la funcionaria en una información que replicó la Revista Semana.

Desafortunadamente, esta decisión no fue bien recibida en el municipio más grande de Cundinamarca, y allí, Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, respondió fuertemente la medida propuesta por la ministra. "Me comuniqué con Presidencia de la República y dicho albergue ya no quedará en Soacha para la tranquilidad de todos los ciudadanos de este municipio", aseguró Saldarriaga.

El alcade aseguró que los extranjeros no se encuentran acatando la cuarententa sino que se les ha visto relacionados directamente con la delincuencia. Asimismo, el representante de los habitantes de Soacha reveló que le solicitó al Gobierno Nacional una carpa hospitalaria para entender la emergencia sanitaria, que quedará ubicada en el Hospital Cardiovascular.

Por ahora, en Colombia han aparecido 1.267 personas contagiadas con el coronavirus. En el departamento de Cundinamarca se han confirmado 44 casos positivos con el Covid-19 y la medida de aislamiento obligatorio se mantendrá en vigencia hasta el próximo lunes 13 de abril, aunque algunos especialistas ya se atreven anunciar que posiblemente se extenderá un par de semanas.

