En bikini, Sol Pérez mostró los resultados de su entrenamiento y nos dejó sin palabras

Nada es imposible, tu cabeza es tu mayor enemigo. Cuando me paro enfrente de la barra con 100 kilos pienso que no voy a poder, mi cabeza me traiciona. VOS PODES HACER LO QUE QUIERAS. @bigg.fit @ignacioalsogaray (sentadilla búlgara 50kilos)

A post shared by Sol Perez (@lasobrideperez) on Aug 5, 2020 at 8:33am PDT