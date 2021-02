En divertida entrevista, James contó la peor anécdota de Mina con la Selección

Generalmente, cuando se hacen entrevistas a los jugadores son bastante acartonadas, nunca dicen cosas distintas a lo que ya sabemos y parece que hay un libreto no escrito, pero adoptado por todos los futbolistas a nivel mundial.

Por esto, cuando se dan respuestas fuera de lo común siempre son muy comentadas, tanto como lo ha sido una entrevista que le hizo Yerry Mina a James Rodríguez, los dos jugadores colombianos del Everton de Inglaterra, la cual fue bastante divertida.

Aunque no se ha conocido el documento completo, en el aparte visto hay unas preguntas que le sacaron muchas risas a los futbolistas de la Selección Colombia y una de ellas sobre una curiosa anécdota de Mina con los referentes del equipo nacional.

"Un día en la Copa América de Estados Unidos, creo que era una de las primeras convocatorias tuyas, estábamos en la mesa Falcao, David (Ospina) y yo. Y le dijimos: 'Yerry, panita, ven". Y tú te pusiste rojo como un tomate y dijiste 'no no no no, gracias'. Y te dijimos 'vení, sentáte aquí, home. Falcao te decía y tu estabas sudando. Es una anécdota buena", dijo James, en medio de risas.