El combate entre Mike Tyson y Roy Jones está en peligro

En plena pandemia causada por el coronavirus el mundo del boxeo se sorprendía con el anuncio de que Mike Tyson y más se alteró cuando se confirmó que el próximo 12 de septiembre se llevará adelante con Roy Jones como rival. Sin embargo, la fecha se pospuso y ahora corre peligro por el propio adversario de Iron Mike.

"Es por eso que tenemos que hacer tonterías ahora (que negocien los abogados). Ese es el problema más grande, no soy un tiempo completo boxeador ya, así que hago otras cosas para generar ingresos", expresó Jones a Daili Maily. Además, agregó: "Si no puedo hacer otras cosas, entonces debería ser compensado por eso, porque cambia los esquemas. No es aceptable".

Por otro lado, Roy Jones del mundo explicó están resolviendo esto entre los abogados y que quieren mejorar su situación ya que considera que, si quieren llevar adelante la pelea, él debe ser resarcido por los cambios. Además, dijo que es lo más beneficioso para todos y que si no lo hacen la pelea ya se habría dado por finalizada.

Por otra parte, se preguntó por qué él cambiaría la fecha y estropearía el resto del año cuando había dicho que si para el 12 de septiembre. Además, dijo que, si quieren tener una gran cantidad de público, entonces debe ganar otro dinero.

"Si quieres un gran evento, ese es un tipo diferente de dinero. Crees que voy a decir, está bien, veamos mi dinero, pero no obtengo un porcentaje mejor", finalizó Roy Jones. Por el momento la pelea continúa en pie.

