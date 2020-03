¿En qué consiste la cuarentena total?

Hasta el momento, los casos confirmados de coronavirus superan los 240.000 en todo el mundo, y el número de muertes excede los 9.500. El consejo general de los especialistas es el aislamiento, que las personas se queden en sus casas y no salgan de las mismas. De esta manera, la propagación del COVID-19 puede bajar considerablemente.

Distintos países alrededor del planeta comenzaron a implementar la cuarentena obligatoria, por dos semanas o 15 días, para aquellas personas que hayan regresado de un viaje proveniente de las zonas más afectadas. Incluso se han determinado altas multas económicas y la posibilidad de ser sancionado penalmente. Pero eso no fue suficiente.

Las recomendaciones a las poblaciones para realizar una cuarentena en sus casas no tardaron en llegar, aunque no todos hicieron caso a dichos pedidos; algunos por obligaciones laborales y otros por simplemente no querer escuchar o subestimar la situación.

Para las personas que viven en los países más afectados por la pandemia, la cuarentena total obligatoria llegó demasiado tarde. Y en algunos casos todavía no fueron decretados formalmente por los gobiernos.

La pregunta es: ¿en qué consiste una cuarentena total? Cada caso puede tener sus pequeñas diferencias, pero el sentido es el mismo. Como ya mencionamos, el objetivo es minimizar la propagación o bajar “la curva” de contagio en el país. En España, por ejemplo, se ha restringido el movimiento de personas, excepto por motivos excepcionales. Sólo están abiertos los negocios de alta necesidad, como comida (supermercados) y salud (farmacias), y algunas sucursales de bancos para retirar dinero. Las clases están suspendidas.

Italia, el país con mayor cantidad de muertes a causa del COVID-19, las medidas son similares. Por supuesto que en ambos países están cerrados los teatros, cines, bares y cualquier lugar donde se realicen actividades sociales o culturales.

Los casos en Estados Unidos aumentan día a día, por lo que también comenzaron a tomar medidas similares a las de España e Italia. En Francia también se aplicó la restricción a la circulación, mientras que en Alemania la propia Ángela Merkel declaró que el país está atravesando el mayor desafío de su historia desde la Segunda Guerra Mundial.

En los países de Latinoamérica, Argentina está a punto de anunciar oficialmente la cuarentena general hasta el 31 de marzo, Chile declaró el estado de catástrofe nacional y Colombia implementó el aislamiento obligatorio para los mayores de 70 años desde el 20 de marzo hasta el 30 de mayo, por mencionar algunos casos.

