Encontraron al anciano que fue estafado con bolívares y se comprometieron en ayudarlo

Esta semana un hecho generó bastante repudió en las redes sociales. Desde esa plataforma, hicieron viral los deseos de ayudarle a un anciano que había sido estafado por una persona inescrupulosa que le había prometido pagarle 20 dólares por sus servicios.

Con mucha alegría el adulto mayor se dirigió a cambiar la moneda extranjera y en una casa de cambio le notificaron que no eran dólares, sino bolívares. Don Humberto había recibido 5000 bolívares fuertes que al cambio se acercarían a los 76 pesos colombianos.

El funcionario de la entidad de divisas conmovido por la situación decidió viralizar la situación en Twitter en donde varios usuarios se motivaron para ofrecerle ayuda al señor por el lamentable hecho.

Los mensajes fueron efectivos y desde la alcaldía de Palmira lograron ubicarlo para brindarle asistencia ante tan duro momento.

Gracias a los palmiranos solidarios con don Humberto. Hoy los medios de comunicación se unen para visibilizar más que el engaño del que fue víctima, la unión de una ciudadanía resiliente y las acciones de la institucionalidad para mejorar su calidad de vida.#PalmiraCuentaConVos pic.twitter.com/4ssqoP3zcs — Alcaldía de Palmira (@AlcaldiaPalmira) July 29, 2020

"Ojalá que a nadie más le suceda lo que me sucedió a mí. Ese individuo me engañó con esos billetes, me los rechazaron. Yo le hice un trabajo. Los logré cambiar por papa y arrocito", le dijo don Humberto a una funcionaria del municipio.

Estamos firmes ���� conocer la historia de Don Humberto nos debe devolver el sentido de humanidad. Fue un esfuerzo de muchos por encontrarlo. Ahora más que nunca, esto lo superamos con solidaridad. https://t.co/HSWPKvdIUQ pic.twitter.com/s7oy4Zw1wf — Steffany Escobar (@steffyescobar) July 29, 2020

