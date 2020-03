Enormes filas por dinero y mercados que se prometían en falsa cadena de Whatsapp

La pandemia del Coronavirus sigue dejando datos devastadores en todo el mundo, sobre todo en Europa, donde se cuentan por miles los muertos que hay todos los días.

En Latinoamérica todavía no se ha dado el efecto tan fuerte, y por eso se están tomando todas las medidas necesarias para que el contagio no sea masivo y no genere un grave problema.

En Colombia arrancará, este miércoles, una cuarentena obligatoria que irá hasta el próximo 13 de abril, y por esto la gente, este martes, ha aprovechado para salir a hacer mercado y aprovisionarse, a pesar de las restricciones de salida que continúan en ciudades como Bogotá.

SIn embargo, personas mal intencionadas han aprovechado para difundir cadenas de Whatsapp falsas y muchos ciudadanos han caído en ellas, generando caos y propiciando el avance del virus.

Estas son las filas en el Coliseo del Pueblo después de que a la gente le llegara la información que darían mercados en ese punto y distintas iglesias de Cali. HAY QUE PERSEGUIR Y JUDICIALIZAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN HACIENDO ESTE MAL DIFUNDIENDO INFORMACIÓN FALSA. pic.twitter.com/wqZekoKFWk — Caleño (@JulianJaraUribe) March 24, 2020

"Estas son las filas en el Coliseo del Pueblo después de que a la gente le llegara la información que darían mercados en ese punto y distintas iglesias de Cali", denunció Julián Jara, en su cuenta de Twitter.

Así mismo, en Medellín pasó algo similar con personas de nacionalidad venezolana, a las cuales se estaban prometiendo 60 mil pesos para ayudas antes de la cuarentena.

Engañados por una cadena falsa de WhatsApp, decenas de venezolanos vienen a La Alpujarra a reclamar 60 mil pesos que supuestamente les iba a dar la Alcaldía. Increíble que en estos momentos algunos quieran jugar con la esperanza de la gente. pic.twitter.com/zKIxIAyYha — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 24, 2020

"Engañados por una cadena falsa de WhatsApp, decenas de venezolanos vienen a La Alpujarra a reclamar 60 mil pesos que supuestamente les iba a dar la Alcaldía. Increíble que en estos momentos algunos quieran jugar con la esperanza de la gente", dijo el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Lee También