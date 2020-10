Enrique Garay sufrió insólito robo de dinero por parte de un compañero de TV Azteca

Como parte de su anecdotario en el que relata los mejores recuerdos de su carrera profesional, y también los más amargos, Enrique Garay reveló que hace ya muchos años sufrió un insólito robo de una fuerte cantidad de dinero por parte de un compañero de TV Azteca.

El reconocido narrador de la NFL contó que, hace ya casi 20 años, en la redacción de deportes de la televisora del Ajusco las apuestas se volvieron toda una tradición, sin embargo, al todavía ser ilegales en la Ciudad de México, tenían que ir a una casa de apuestas ubicada en Tlalnepantla para poder jugar con la suerte y su dinero.

"Todas las apuestas que el grupo de deportes metíamos, se metían en un casino que estaba en Tlalnepantla y los que iban a meter la apuesta eran Alex Blanco, el ‘Chirinos’, el ‘Sepu’ y el personaje de esta anécdota a quien llamaré como el ‘Tona’", comenzó Enrique Garay a poner en contexto a sus seguidores.

De esta manera, el dinero de los periodistas, entre ellos David Faitelson y Christian Martinoli, era confiado a sus colegas que tenían la encomienda de ir a meter las apuestas y posteriormente de ir a cobrarlo en caso de haber sido premiados.

¿Cuánto dinero le robaron a Enrique Garay?

Un día, Enrique Garay ganó una importante cantidad de dinero en dólares, según sus recuerdos, fueron cerca de tres mil dólares, sin embargo, Christian Martinoli asegura que fue un poco más; de cualquier modo decidió confiarle el cobro total al 'Tona', sin imaginarse la traición que le esperaba.

"En una ocasión yo gané una buena lana, según mi recuerdo eran 2,950 dólares, un buen billete, como 60 mil pesitos. Cuando tú ganas una apuesta tienes un ticket, es un cheque al portador, porque vale dinero y lo cobras, entonces yo le dije al Tona: Por favor hay que cobrar esa lana", recordó el cronista del Ritual NFL de Azteca Deportes.

�� Eran comunes las apuestas que hacíamos los compañeros en Azteca Deportes.



Entre ellos @alexblanco23, @martinolimx, @Seputv y un servidor. ��



Pero hubo un día en que un amigo me robó el dinero de una apuesta. ¡Y prefirió renunciar a devolvérmelo! ��#ElAnecdotario pic.twitter.com/ryhOiadFph — Enrique Garay (@quiquegaray) October 20, 2020

Sin embargo, el dinero nunca llegó a sus manos, pues de repente, el famoso 'Tona' se desapareció de la redacción y dejó de trabajar en TV Azteca sin darle una explicación a Garay, ni a nadie, por su repentina salida y, por supuesto, por el cobro de la apuesta.

"El tema es que pasaron los días y yo le preguntaba al ‘Tona’ si ya había cobrado mi lana y él me decía que no había podido ir; tenía que ir desde el Ajusco hasta Tlalnepantla, entonces creí que no tenía tiempo. 'Oye, te encargo mi lana porque sí es un buen billete'. Y de pronto dejó de ir a trabajar. ¿Y mi lana? Me la aplicó. Nunca llegó mi lana, nunca me pagó y la historia es que jamás volvimos a saber del ‘Tona’", lamentó Garay.

¿Quién le robo el dinero a Enrique Garay en TV Azteca?

Aunque Enrique Garay no quiso 'quemar' a la persona que lo traicionó, al referirse a él solo como 'el Tona' hubo dos colegas, trabajadores de TV Azteca en aquella época, que hace poco revelaron la identidad del protagonista de tan amarga anécdota para el narrador.

Jajajajaja, de hecho está en la foto. Abrazo señor Garay. Publicado por Christian Martinoli en Lunes, 19 de octubre de 2020

Fueron Alex Blanco y Barak Fever quienes, como testigos en esta historia, dieron a conocer, no solo el nombre del excompañero que protagonizó el robo, sino también a lo que se dedicó posteriormente y alejado completamente de los medios.

Se trata de Tonatiuh Cueva, el ex auxiliar técnico del Veracruz en la era de Enrique López Zarza como estratega de los escualos en 2019, quien llegó a dicho cargo luego de que Raúl Arias asumiera como director deportivo en el Puerto.

"La anécdota de Tonatiuh y Enrique Garay precipita la salida de Tonatiuh, no solo del canal, sino del país, fue auxiliar de Arias, pero dentro de los medios no volvimos a saber", confesó Alex Blanco.

"Él sigue trabajando de hecho con Arias, hasta hace poco que Arias estaba en Veracruz, que sufrió también los no pagos y fue lo último que supe, de repente estoy en contacto con él, pero desapareció de los medios", completó Barak Fever en el capítulo llamado 'Intimidades de dos comentaristas', en su podcast 'Me quiero volver chango'.

¿Qué pasó con el dinero de Enrique Garay y el 'Tona'?

De acuerdo con lo relatado por Fever y Blanco en este capítulo del podcast, en el cual le dedicaron un apartado especial para contar dicha anécdota llamado 'Tonatiuh y el oscuro mundo de las apuestas', una de las versiones apunta a que el 'Tona' cobró el dinero y lo volvió a apostar, sin embargo, lo habría perdido y fue entonces cuando dejó de ir a trabajar a TV Azteca.

"Lo increíble es que estuvo dispuesto a dejar de trabajar en TV Azteca con tal de quedarse con esa lana, a mí me dolió porque el billete era importante, pero sobre todo porque perdí un buen amigo, éramos muy buenos cuates, con el ‘Tona’ reporteé todos los días el Mundial de Francia 98", Enrique Garay.

Lee También