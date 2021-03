Entrevista a Octagón en su cumpleaños: 60 años de vida, un retiro que se aproxima y una leyenda que será inmortal

No alcanzan las palabras, ni los recuerdos llenos de nostalgia, para dimensionar lo inminente, lo impensado, el fin de toda una época y los últimos suspiros de la infancia de más de una generación; el retiro de una leyenda que le entregó su vida a la lucha libre, porque el hombre que porta la emblemática máscara con la cinta roja hoy cumple 60 años de edad y ya no piensa más en poner en juego su identidad, sino más bien en el momento de bajarse del ring: En prepararse para el día en el que Octagón le tenga que decir adiós al encordado.

El emblemático luchador, quien ha sido amo indiscutible del cuadrilátero en sus casi 40 años de carrera, borra la sonrisa que se alcanza a asomar de su máscara brillosa y en un tono más serio comienza a hablar de la lucha de apuestas que no pudo ser, ni será, la de máscara contra máscara con su acérrimo rival de toda la vida, Fuerza Guerrera, y entonces acepta el motivo: ya comenzó a pensar en el retiro de la lucha libre.

"No, yo ya voy a cumplir 40 años (de luchador) y Fuerza Guerrera creo que ya se va a retirar. Todos tenemos una etapa, llega un momento en el que debemos pensar en el retiro, es muy importante que un luchador se prepare para un retiro porque la vida que lleva el luchador es muy fuerte, es muy agitada; entonces hay que prepararse para el retiro, pero claro todos, en mi caso sí, yo ya estoy pensando también en un retiro próximamente", aceptó Octagón en entrevista exclusiva con Bolavip México.

"Ya en este año que fue sabático, con lo que pasó con la pandemia, hemos estado analizando la situación, tengo un equipo de trabajo, mi oficina, pero sí, sí he empezado a pensar en el retiro": Octagón.

Octagón no se ha planteado una fecha de retiro, pero ya piensa en el momento. (Foto: Octagon Real)

¿Cómo se prepara una leyenda como Octagón para el retiro?

"Tienes que asimilarlo, tienes que estar consciente de lo que está pasando y entender que el cuerpo en realidad ya no es el mismo de antes, no tienes las mismas habilidades, no tienes las mismas energías; tienes que retirarte mientras estás arriba, no cuando te estés cayendo, que la gente te siga recordando como te vio.

"Entonces es importante hacer todo ese tipo de análisis, ponerlo en una balanza, qué tan importante es retirarte o quedarte, cuáles son los beneficios o qué te perjudica que sigas luchando y ya no des el 100%, creo que eso es parte del retiro de un luchador y debemos de pensarlo muy bien y estar consciente de lo que estás haciendo y que tú estés 100% que ya te puedes retirar".

¿La pausa por la pandemia tuvo que ver?

"Lo único que hizo la pandemia fue adelantar la situación que íbamos a vivir en unos cinco u ocho años más. Pero no es malo, también hay cosas buenas, nosotros andábamos viajando todos los días y era mucho más difícil atender a la familia, ahorita con Ere (su esposa) que estamos juntos, ella es la encargada de la oficina, de los proyectos que tenemos a futuro, entonces esta pausa hizo que yo me metiera más de lleno y le pusiera la atención al 100%.

"Hay que ver las cosas positivas, hay que estar conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que estamos haciendo, pero para que en un futuro podamos hacer cosas dentro de la lucha libre, como por ejemplo la Asociación (Nacional De Luchadores Profesionales Independientes) que para mí es muy importante, que ahorita con la pandemia tuvimos la posibilidad de ayudar a los agremiados. Todo tiene un porqué.

(Foto: Octagón Real)

¿Ya hay una fecha establecida para el retiro?

"No, se va dando, hay que esperar a que acabemos con esta pandemia y ver cómo se presenta la situación y cómo va a regresar la lucha libre, el espectáculo, es muy importante. Hay que estar preparados para todo eso y tratar de implementar cosas nuevas para que la gente regrese con muchas más ganas y que no corran ningún riesgo".

Octagón, el legado de una leyenda

Entonces, de manera inminente los recuerdos llegan, desde 1981 que se subió por vez primera a un ring bajo el nombre de 'Dragón Dorado', hasta 1989 que Octagón cobró vida en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y por supuesto, un año más tarde, aquel 10 de diciembre de 1990, cuando por primera vez puso en juego su incógnita en un triangular de máscaras contra Huracán Ramírez y Fuerza Guerrera, nada más y nada menos que en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Así comenzó la leyenda.

"La gente no quería una lucha de máscaras de Huracán Ramírez con Octagón, quería una lucha de Octagón contra Fuerza Guerrera o de Fuerza con Huracán; querían ver la máscara de Fuerza Guerrera en el suelo, pero la experiencia de Fuerza lo sacó adelante y nos tuvimos que enfrentar Huracán Ramírez y yo y bueno, esa lucha para mí fue muy importante porque fue la que me abrió las puertas para llegar a los lugares estelares", recordó con emoción el 'Amo de los Ocho Ángulos'.

"Yo no le podía fallar a esa gente que de una forma u otra me estaba apoyando, aunque era realmente muy novato, la gente veía algo en mí que me empezaron a apoyar y yo tuve que meter el acelerador para demostrarle a la gente de qué estaba hecho y por qué estaba yo luchando en una lucha estrella en la Arena México, eso fue lo que a mí me ayudó mucho. Esa fue una lucha muy importante": Octagón.

¿Cuál fue el momento que marcó la carrera de Octagón?

"Ha habido varias etapas, las luchas de apuestas muy importantes como la primera, el triangular de máscaras en la Arena México, Octagón y El Hijo del Santo contra Eddie Guerrero y Love Machine en la Arena de los Ángeles, máscara contra máscara contra Jaque Mate, otro contra Pentagón, mi primera lucha de campeonato contra Charles Jr.".

Con casi 40 años de carrera, ¿qué le faltó hacer a Octagón?

"Afortunadamente poco a poco hemos cumplido las metas que me he fijado, estoy muy contento, pero yo creo que todavía me voy a aventar un añito o dos añitos con mi hijo, acomodándolo, con la gente, promotores y todo, eso es lo más importante, que mi hijo se quede en mi lugar y que el Legado Dragón lo represente dignamente".

¿Cómo se prepara para festejar sus 40 años de carrera como luchador?

"Para los 40 años tenemos pensado en hacer un evento magno para que la gente disfrute conmigo, les voy a regresar un poquito de lo mucho que me ha dado este público, me ha dado tanto ese público que lo menos que puedo hacer es corresponder al apoyo que me ha dado incondicional y que ahora se lo está dando a mi hijo. Es algo bonito, vamos a hacer algo diferente y que la gente recuerde esos 40 años de Octagón y por supuesto que yo los debo de recordar igual".

¿Cuál es el legado que deja Octagón?

"Hemos hecho muchas cosas, hemos dejado el nombre de México en alto, he tenido muchas luchas de apuestas donde afortunadamente he salido adelante, ahorita es mi hijo el que va a heredar este legado, es muy importante dejarlo en manos de una persona como mi hijo. El único que va a ser el heredero del Legado Dragón es el Hijo de Octagón".

Octagón conquistó el Campeonato Nacional de Parejas con la Parka. ( Foto: Octagón Real)

¿El Hijo de Octagón está listo para ser el sucesor?

"Ahí va, estamos entrenando, está conmigo siempre, es un muchacho que va aprendiendo, es lógico, está chavo, no es lo mismo uno que ya tiene 60 años; pero está muy bien, está muy bien preparado, está en muy buenas manos este legado y sin temor a equivocarme te lo puedo asegurar que él va a continuar con este legado y lo va a hacer crecer más de lo que ya está arriba, de lo que lo he hecho yo".

El Hijo de Octagón debutó como luchador en 2016. (Foto: Octagón Real)

¿Cómo le gustaría ser recordado a Octagón?

"Como un amigo, como una persona que, yo siempre he tratado de atender al público, siempre he tratado de platicar con ellos, de darles atención, siempre lo he hecho, la gente puede recordar eso, la gente cuando me vea va a recordar eso. Que la gente me recuerde como soy y como desde el primer día que pisé una arena, hasta el día que me retire, para mí lo más importante va a ser el público".

