Epa Colombia confesó que quiso quitarse la vida por la presión de la gente

Daneidy Barrera conocida como Epa Colombia, entregó una entrevista a la periodista Vicky Dávila en la cual confesó que debido a la presión de la gente intentó quitarse la vida.

La polémica Instagramer le contó a la reportera los motivos que argumentaron esta decisión de hacerse daño.

"Yo he intentado suicidarme por todos esos comentarios, Vicky", le contó a la comunicadora en una charla brindada para Semana.

"No solamente han atentado contra mi vida, sino contra la vida de la peluquería. Por donde ando me graban, me tiran piedras. Entonces, eso me bajoneó", afirmó.

Barrera actualmente afronta las consecuencias legales de varios hechos polémicos en donde estuvo involucrada. En finales de 2019, Epa Colombia subió un video en el cual dañaba una estación de Transmilenio, lo que generó mucha indignación en todo el territorio nacional.

