Epa Colombia rompió en llanto y dijo que la engañaron con video en Transmilenio

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia volvió aparecer en las redes sociales a pesar de estar sancionada. La mujer subió un nuevo contenido en el cual promociona los servicios sexuales de algunas mujeres, situación que generó bastante polémica.

Según el diario el Tiempo, las autoridades le aplicarían una multa tipo 4 que corresponde a los $936.320 pesos debido al hecho de haber violado la cuarentena. Debido a esta situación, la Justicia del país deberá tomar medidas, ya que, no es la primera vez en donde está vinculada con hechos bastante delicados.

Cabe recordar que actualmente pesa una condena sobre la mujer en la cual un juez de la república la condenó a lo usar más sus redes sociales, luego de que se conocieran unas imágenes en las que vandalizó un Transmilenio.

Ya son varias las ocasiones en que Barrera ha roto este incumplimiento y, por ahora, las autoridades no se han manifestado sobre esto. Pero Barrera sí se volvió a referir al tema, en medio de una conversación con Yina Calderón, en un Instagram Live.

“Soy una empresaria y tengo 20 empleados y eso la gente no lo entiende. La gente piensa que soy una payasa y claro, en las redes sociales porque es mi trabajo (…). He tratado de no salir, pero Dios me ha dado fortaleza. Las personas que me dijeron que hiciera ese video (vandalizando TransMilenio) no están aquí, me dijeron que no me iba a pasar nada. Sé que cometí el error”, dijo Epa Colombia.

Y agregó: “Soy estrato uno, he logrado todo a punta de mis videos, no he tenido una fácil. Estoy pasando por un momento muy difícil. He llorado mucho porque muchas personas se han aprovechado de esto y me han robado".

