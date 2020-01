A mi no me gusta comer de eso, para eso trabajo duro de sol a sol administrando mis empresas para poder comer bandeja Paisa, chuleta valluna, sancocho de gallina, ajiaco etc etc. Mejor siga en lo que tanto le gusta hacer para que coma de eso que ofrece y tanto le debe gustar. https://t.co/STYkUkKTpC