Es Dios: el tuit de Ibai Llanos apenas volvió de pasear a Gustavo López

La televisión argentina vivió hoy uno de esos episodios que serán recordados por largos, largos años. Ibai Llanos, el streamer español del momento, se enfrentó cara a cara con Gustavo López, periodista argentino que lo había ninguneado en las últimas horas en su programa de radio.

"¿Che, por qué los jugadores hablan con Ibai? ¿Quién es Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es? Ahora está de moda hablar con Ibai. Yo lo llamé a Agüero para hablar. Cuando quieras hablamos pero me ganó Ibai. Ya si me gana Ibai me tengo que retirar", se había preguntado el conductor en diálogo con Marcelo Palacios.

Todo esto generó una oleada de reacciones por parte de gran parte de la comunidad argentina. Coscu, Goncho Banzas y otros generadores de contenido le respondieron a López, quien en busca de redoblar la apuesta mandó a que la producción llame a Ibai para ponerlos frente a frente en ESPN 360.

Allí, el de Bilbao le propinó una paliza argumental al también comentarista. Con todo el respeto posible, Llanos le recordó todas las palabras que había lanzado al punto de dejarlo sin palabras. Más de 100.000 personas siguieron el evento desde su canal de Twitch y otras cientas de miles hicieron lo propio desde la televisión.

Me voy a argentina a comer un asado ahora vengo — Ibai (@IbaiLlanos) April 26, 2021

Al finalizar la 'charla', Ibai contó que iba a despejarse un rato antes de volver a prender en Twitch. Sin embargo, se hizo un minuto para agarrar su cuenta de Twitter y escribió: "Me voy a Argentina a comer un asado ahora vengo". ¡Picante!

