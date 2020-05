Es oficial: Ivana Yturbe hizo publicación romántica y Beto da Silva dejó claro todo

☀️BUENOS DÍAS☀️ Dichosos aquellos que tienen amor, sexo, cariño y amistad en una misma persona. �� Díganme si está frase no suena increíble??? �� Cuéntenme, cuántos sienten que encuentran todo esto en sus parejas? �� Si no tienen, no le encantaría encontrar todo eso en sus [email protected]? Por último, para los que no tienen [email protected] no les gustaría que si en algún momento lo tienen, esa misma persona les de todo eso? �� Y bueno para dejar reflexionando a algunos, los que tienen pareja y no encuentran todo esto... que esperan para ver qué anda mal? �� Les mando un beso y que tengan un lindo fin ����

