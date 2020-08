Esposa de Lalo Trelles, Lorena Cid confesó que Televisa Deportes le robó un programa

Lorena Cid ha tenido que enfrentarse a un sinfín de obstáculos desde que era joven; alternar la maternidad y los estudios desde los 18 años y después trabajar intensamente para poder cumplir su sueño de incursionar en el medio del espectáculo.

El destino la fue llevando por el camino de los deportes y trató de buscar una oportunidad en Televisa como conductora en el ámbito deportivo, sin embargo, le cerraron todas las puertas; lo que sí encontró fue una segunda oportunidad en el amor y así comenzó una relación sentimental con Eduardo Trelles.

En entrevista para el canal de YouTube, Siempre Emprendiendo, la también abogada relató cómo fue su paso por Televisa Deportes y TDN, donde además de ser rechazada, reveló haber sufrido el robo de un proyecto que había presentado a la televisora.

"A mí me sucedió varias veces que yo llegaba preparada con algún directivo, que no diré el nombre, y le decía: Oye, me siento preparada, ¿me puedes dar una oportunidad para hablar en las cámaras de deporte? Y esta persona había estudiado derecho hasta tercer semestre, yo ya iba en octavo, entonces me decía 'sí claro, vente a mi oficina a estudiar conmigo a la oficina y platicamos a ver qué quieres hacer. No fui", aseguró la escritora.

"La tercera vez (que pidió oportunidad), un hombre muy difícil de carácter se acerca y me dice: 'Para ti no hay ninguna oportunidad aquí'. Gracias, me doy la vuelta y continué haciendo mi trabajo", lamentó la conductora.

Asimismo, confesó que a la llegada de TDN insistió con abrirse camino, por lo que ofreció un programa piloto a un productor, de quien no reveló el nombre, no obstante, aseguró que pese a ser aprobado por la televisora, ella finalmente no fue incluida en su propio proyecto, lo cual calificó como "hurto".

"Abren TDN, todavía no empezaban los programas de ejercicios. Yo le digo al director que le prosigue, amigo y conocido de mi esposo, que tengo una idea, me dijo que presentara el piloto. Armo todo un piloto, grabo. [...] Un día me dicen: 'Aprobado tu proyecto, nos ha encantado, estamos felices, empiezas pasado mañana'. Y yo feliz pensé que se había dado la oportunidad que he buscado.

"Al tercer día, cuando me iban a hablar, no me hablaron, prendo la televisión y hay una persona haciendo el proyecto que yo había vendido y metido. Lloré mucho tiempo, Lalo me apoyaba mucho. [...] Entonces sí, me hurtan el proyecto", Lorena Cid.

Actualmente, Lorena Cid participa en un programa de deportes al lado de Lalo Trelles y Cesilio de los Santos llamado 'La neta del futbol', el cual se transmite todos los lunes de 20:00 a 21:00 horas, a través de Internet.

Lorena Cid, la abogada, escritora, conductora de �� ⚽️ deportes, cocinando para mantenernos en casa. pic.twitter.com/scfrZOquPf — Eduardo Trelles (@eduardotrelles) March 21, 2020

