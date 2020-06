Ésta es la pasión escondida de Canelo Álvarez

La presión del día a día hace que los deportistas se enfoquen en algún hobby o gusto para distendencer. No hay que ir muy lejos y recordar a Michael Jordan jugando al golf con amigos. Obviamente que de esto no está excento Saúl Álvarez, el boxeador más profesional y criticado de México.

El peleador mexicano se destaca por ser una persona fria arriba y abajo del ring. Da una imagen de ser un hombre de negocioso que tiene una devota disciplina con el entranemiento para siemrpe llegar de la mejor manera a los combates mundialista que lleva adelante dos o tres veces en el año. Sin embargo, el Tapatío hoy dio a conocer un un gusto poco conocido.

Canelo mostró uno de sus gustos. (Foto: Getty)

"Quién más es amante de los caballos?", publicó Canelo en Instagram mientras se lo nota disfrutando a puro galope. Obviamente que la publicación tuvo un gran apoyo y diferentes usaurio dijeron que ellos también eran amantes de los caballos.

Por otro lado, él no es el único en el Team Canelo que tiene un gusto particular que no sea en el boxeo. Uno de ellos es Oscar Valdez que sube siempre sube videos cuando trabaja en su rancho y en el que alimenta a diferentes animales como cocodrilos.

Cabe recordar que Saúl Álvarez tiene previsto combatir en septiembre de éste año a puertas cerradas en supermediano. Respecto a al rival se supo ayer que se iniciaron conversaciones con Sergiy Derevichenko según lo informado por Mike Coppinger, periodista de The Athletic.

