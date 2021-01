Está intratable: Norma Palafox ganó premio doble en el Exatlón USA

Norma Palafox está viviendo una aventura única en los Estados Unidos, siendo una de las participantes del Exatlón 2021. La jugadora de Pachuca está teniendo un rendimiento increíble y no para de conseguir victorias para su equipo.

En esta ocasión, la delantera, exjugador del Deportivo Guadalajara, venció a Gabba del Mar, del equipo "contendientes", y obtuvo un premio doble por un total de 10.000 USD. En un circuito realmente complicado, Palafox pudo terminar algunos segundos antes que su contrincante y llevarse la victoria.

Por otra parte, cabe destacar que, luego de su participación en este reality, la atacante regresará a México y se sumará a las filas de los Tuzos, para disputar el Clausura 2021.

Norma Palafox sumó un premio doble en el Exatlón USA. Jam Media.

Actualmente, las dirigidas por la española Toña Is no están realizando un buen Apertura. En tres jornadas no han visto la victoria. Suman 1 empate y 2 derrotas. Sin dudas necesitarán de la ayuda de Norma, que se sumará a mitad de año.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que Palafox pone pausa a su carrera futbolística para hacerse presente en este nuevo desafío. La primera vez que participó fue en 2019, cuando todavía era jugadora del Rebaño Sagrado.

