Esta pendiente: Beto da Silva subió una foto a Instagram y al minuto Ivana Yturbe le comentó

En esta época de cuarentena las redes sociales están más activas que nunca. Todos están posteando y subiendo más historias que nunca.

Obviamente, el mundo del futbol no es excepción. Los jugadores están generando contenido a cada momento, sea entrenando, comiendo o haciendo challenges.

Beto da Silva es uno de los que más usa Instagram en el fútbol peruano. A cada rato sube imágenes así no esté haciendo nada.

Sus seguidores reaccionan rápidamente. Igual, hay que decir que una muy especial parece estar más pendiente que nadie: Ivana Yturbe.

Y es que después de comentarle bebe en otra foto, ahora le puso un emoji. Lo particular de toda la situación es que no pasó ni un minuto desde la publicación de la foto para también verse el comentario de la ex de la Foquita.

Así, parece que el víncula entre la influencer y el fútbolita es bastante cercano. Igual, por segunda vez consecutiva, al menos hasta ahora, no le contestó. Se hace desear Da Silva ¡Buena Betoto!

