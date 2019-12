"Estaba roto", dijo Federer luego de que el Paro en Bogotá dañara su show

"Everywhere is home" es el compilado de momentos que gabaron de Roger Federer en su gira por el continente americano. Allí habló de lo ocurrido en Bogotá y la cancelación de su juego.

Sin duda alguna, uno de los juegos que más tenía motivado al suizo era la exhibición en Bogotá contra 'Shasha' Zverev. Una vez aterrizó en suelo colombiano, la bienvenida que le dieron fue apoteósica y Federer la calificó como la "mejor ovación que haya tenido".

Paso a paso, contó lo que sucedió en la previa al juego que se llevaría a cabo en el Movistar Arena. Desde el calentamiento ya sentía que la situación en la ciudad se colocaba tensa. Bogotá estaba en medio de una crisis por cuenta del Paro. La Alcaldía decretó toque de queda y el partido tuvo que ser suspendido.

"Debido a que la gente necesitaba llegar a casa y estar a salvo, supe que no debíamos jugar, era demasiado estrés y presión para todos. Y ahí, sí, tuve un pequeño shock, me vine abajo. No iba a ser lo imaginado y lo que debía haber sido y pude sentir como todo se desmoronaba al final. Cuando regresé al vestuario, estaba emocionalmente roto".