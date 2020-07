"Estás contratando a una estrella": Álvaro Morales confesó el motivo por el que rechazó a Televisa Deportes

Si hay un elemento que cualquier televisora, o incluso cualquier otro medio, quisiera tener en sus filas hoy en día, sin duda alguna es Álvaro Morales, uno de los comentaristas más polémicos del medio deportivo y que siempre da de qué hablar.

‘Alvarito’ logró consolidarse como el personaje más odiado por aficionados y jugadores de Chivas y también por seguidores de Cruz Azul, por sus ácidas críticas y comentarios sin piedad, mientras que de esta manera fue ganándose el cariño de los americanistas.

Álvaro Morales como nuevo aficionado del América. @alvaritomorales

“O lo amas o lo odias”, muy de la filosofía azulcrema, pero nunca pasa inadvertido, es por ello que con la mano en la cintura pudo darse el lujo de rechazar a la televisora más importante de México, luego de que previo al Mundial de Rusia 2018 le hiciera una oferta de trabajo.

“Sí, sí he tenido (ofertas), antes del Mundial de Rusia tuve una propuesta de Televisa, en algún momento se me acercó Fox”, reveló el comentarista de ESPN para el programa de YouTube, ‘Pelota Querida’ acerca de los intentos de otras televisoras por ‘ficharlo’.

No obstante, también confesó que a pesar de lo llamativo que era trabajar en televisión abierta, la televisora de Chapultepec no cumplió con los exigentes requisitos que ponía como ‘estrella’ para poder incorporarse a sus filas.

“Yo lo preguntaba cuando negociaba con la tele abierta: ¿Van a permitir que sea como soy? ¿Qué voy a hacer? Porque yo no voy a llegar a ser uno más, estás contratando a una estrella y figura, a un top de la industria. ¿Qué me vas a dar? Quiero este dinero, estas condiciones, esta proyección, estos partidos y estos programas”, aceptó el periodista.

Es por ello que la negociación no logró concretarse, aunado a que Televisa Deportes estaba en plena fusión con el equipo de trabajo de Univisión Deportes, que más tarde se convirtió en TUDN, y no pudieron llegar a un acuerdo: “Pero le agradezco a la gente que me buscó”, sentenció.

Por otro lado, respecto a la oferta de Fox Sports, competencia directa de ESPN, aseguró que ni siquiera se dio el tiempo de negociar, ya que en el momento de la propuesta aún tenía contrato vigente con la cadena estadounidense.



