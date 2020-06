Estos serían los motivos de la posible separación de Gervonta Davis y Floyd Mayweather

Sin ninguna duda Gervonta Davis es una de las grandes figuras defendida por parte de Floyd Mayweather pero todo indicaría que el actual Campeón Mundial AMB Ligero estaría dispuesto a abandonar a la promotora de uno de los mejores boxeadores de Siglo XXI e ir por una que le ofrezca mayores desafíos.

Sin ninguna duda Gervonta Davis es una de las grandes figuras defendida por parte de Floyd Mayweather pero todo indicaría que el actual Campeón Mundial AMB Ligero estaría dispuesto a abandonar a la promotora de uno de los mejores boxeadores de Siglo XXI e ir por una que le ofrezca más combates. Según la Fox Sports, The Tank comenzaría a buscar nuevos horizontes ya que la promotora de Money tendría un desmedido cuidado con él por lo que buscaría una empresa que le ofrezca más peleas y de mayor riesgo para agregar nombres a un récord de invicto de 23 peleas ganadas, 22 por KOs. El otro motivo que llevaría a que Davis cortara su vinculo con Floyd sería que para el 2020 no tenía confirmado una agenda de pelea. Es más, según la cadena deportiva, el combate con Leo Santa Cruz se habría enterado por las declaraciones que hizo el mexicano. Además, contingencia sanitaria puso más complicada la situación. Sin embargo, se podría decir que éste no es el único motivo que lo podría llevar a tomar esta decisión. Otro motivo que se puede vislumbrar Gervonta dejó de ser el protegido de Mayweather debido a que Money parece prestarle más atención a Devin Haney, con quien se ha mostrado entrenando.