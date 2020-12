Evangelina Anderson mostró en Instagram su primera foto con Demichelis

Seguro tienen sus problemas, sus peleas, pero Martín Demichelis y Evangelina Anderson parecen disfrutar de una hermosa relación. Un ejemplo es el último video que subió la modelo, donde los puede ver juntos, bailando y mirándose con un amor único.

En los últimos días, la exbailarina de Pasión de Sábado publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram donde se la puede ver dándole un beso al exfutbolista de River y Selección Argentina, entre otros.

El secreto de la imagen es que fue la primera que se tomaron juntos, hace ya muchísimos años. "Ésta es nuestra primera foto juntos. 13 años atrás, quien diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero", escrbió.

Y agregó: "Ese chico que ven en ésta foto, se convirtió no sólo en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza... Te quiero por lo menos, en 13 vidas más...".

¡Pero que viva el amor!

