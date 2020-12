Moisés Muñoz reveló el día que Gael García Bernal le negó una foto y lo enfadó

Moisés Muñoz fue objeto de fotos y autógrafos por parte de los aficionados del futbol mexicano, sobre todo del América, donde es una gloria histórica. Aún así, el ex portero confesó haber sido rechazado por un famoso actor cuando le pidió tomarse una foto.

Moy reveló que el actor Gael García Bernal, protagonista de películas como 'Y tú mamá también' y 'Rudo y Cursi', rechazó la petición del múltiple campeón de la Liga MX cuando pretendía conseguir la imagen para su esposa.

"A mí me ha pasado que nos hemos encontrado a artistas que nos han mandado a la chingada, Gael García, un abrazo para ti que nos dijiste que no", reveló el exportero de las Águilas y Puebla en el podcast 'La Cotorrisa', de Ricardo Pérez y Slobotzky.

"Le dije 'buenos días, Gael, quiero ver si me regalas una foto para mi esposa que es muy fan tuya', a lo que respondió 'no, estoy con amigos y no quiero que me molesten'. Me enojé cabrón porque le hubiera quitado tres segundos de su vida", señaló.

Así será mi querido Rulas!! https://t.co/sSrk89dbG7 — Moises Muñoz (@MoyMu23) November 30, 2020

Por otro lado, El Arquero del Milagro dijo que la estrella de Hollywood, Mark Wahlberg, lo sorprendió positivamente. El reconocido actor apartó a sus guardaespaldas para poder tomarse una fotografía con el ex futbolista.

