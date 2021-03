Manuel Negrete lanzó su candidatura para ser Gobernador de Guerrero

El 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones estatales en Guerrero para definir cargos importantes dentro de la estructura política de dicho estado. Se votará para elegir 46 diputados y 80 ayuntamientos, además del importante rol de Gobernador que, al momento, se lo disputarán entre 7 candidatos.

Guadalupe González Suástegui (PAN), Mario Moreno Arcos (PRI), Pedro Segura Valladares (PT), Ruth Zavaleta Salgado (MC), Dolores Huertas Valdovinos (PES) y Ambrosio Guzmán Suárez (Redes Sociales Progresistas) competirán contra un aspirante de último momento, con pasado en el deporte.



"@fuerzaxmexico es un partido nuevo y hay candidatos con mucho respaldo como Mario Moreno, pero voy a hacer un intento por ganar la elección a gobernador de Guerrero", afirmó #PorLaMañana Manuel Negrete @manuelnegrete22, quien ayer pidió licencia a su cargo de alcalde de Coyoacán — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 2, 2021

Manuel Negrete Arias encabezará el proyecto del partido Fuerza por México y buscará quedarse con el puesto más importante de la gubernatura del estado. Para eso, y de acuerdo con la información que circuló este lunes en los medios de comunicación, debió presentar su renuncia en la alcaldía de Coyoacán.

"La gente sabe. La gente ya no puede irse con una despensa, con una situación que hoy ya no se maneja, el gran discurso de las promesas, creo que ya ha cambiado la vida democrática de México. La vida de la política hoy tiene que ser hechos, no palabras", indició el nacido en Ciudad Altamirano tras ser registrado.

Pasado en el futbol

Manuel Negrete surgió de la cantera de Pumas UNAM y fue multicampeón allí adjudicándose tres Copas de Campeones de CONCACAF, una Copa Interamericana y una Liga MX. Disputó el Mundial de México 1986, jugó en Europa y volvió a su país natal para jugar en diversos clubes como Monterrey, Toros Hidalgo, Acapulco FC y Atlante, donde también levantó un trofeo del campeonato azteca.

