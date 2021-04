Checo Pérez: La influencia de Ayrton Senna sobre él y toda la Fórmula 1

El próximo domingo, Checo Pérez disputará con su escudería Red Bull Racing el segundo Grand Prix de la temporada 2021. Por segundo año consecutivo y tras 14 años de ausencia, en la Fórmula 1 se desarrollará el GP de Emilia-Romagna en el mítico Autódromo Enzo e Dino Ferrari, lo que hace imposible no recordar el trágico accidente que terminó con la vida de la leyenda Ayrton Senna y Roland Ratzenberger.

Pronto se cumplirán 27 años de la muerte del mítico piloto brasileño que marcó una época y escribió páginas gloriosas en los libros de F1. Tal es así que el piloto mexicano, quien buscará su primer podio con la escudería austríaca, tiene al ex corredor de McLaren, Williams y Lotus entre sus máximos ídolos.

El propio Sergio se ha encargado de resaltar la influencia de Senna en su vida y su desarrollo como profesional, ya que a pesar de no haber podido encontrarse alguna vez con el ícono del automovilismo, el material de archivo le ha permitido apreciar y aprender de su forma de conducir. Por ejemplo, el tapatío se ha ocupado de destacar la habilidad que tenía Beco para conducir sobre asfalto mojado, cualidad por la que también se destaca el mexicano.

"Senna destacaba por ser muy rápido, él era sinónimo de velocidad. Hay maniobras que he visto una y otra vez en grabaciones, simplemente porque no logro explicarme cómo era capaz de realizar semejante movimiento, con tanto control sobre el auto y con semejante lucidez a la hora de manejar. No deja de impresionarme la audacia con la que conducía sobre mojado; él hacía de la lluvia su aliada y, simplemente, no hay quién se le compare bajo la tempestad", había señalado tiempo atrás para la revista Life and Style.

Checo Pérez y su mensaje sobre Ayrton Senna. Foto: @SChecoPerez

En la misma entrevista, Checo destacó que Ayrton Senna es para él el mejor piloto de la historia, y rescató que a partir de aquella tragedia, la Fórmula 1 mejoró drásticamente las medidas de seguridad para terminar con sucesos de ese tipo.

"Además de sus cualidades como piloto, a Senna le debemos la seguridad actual que tenemos no sólo en los autos, sino en toda la infraestructura de la F1. A partir de su muerte, la seguridad es un tema prioritario y se ha invertido tiempo y dinero para minimizar los riesgos de un deporte que es peligroso por naturaleza", añadió.

Después de su muy buen quinto puesto en el GP de Bahréin, Checo Pérez junto a Max Verstappen buscarán lograr valiosos puntos con Red Bull en el GP Emilia-Romagna, este domingo a las 8:00 horas del Centro de México.

