FMS Argentina: Sub le dijo a Papo "Vení para acá" y vio pasar su vida por delante

Esta tarde se celebró la primera fecha de la Freestyle Master Series Argentina 2020.

Luego de más de 8 meses de ausencia, el campeonato organizado por Urban Roosters se pone en marcha en nuestro país.

10 de los mejores raperos de la nación se pondrán frente a frente en 9 fechas que -casi con seguridad- no tendrán público debido a la pandemia.

La organización había anunciado que en la primera jornada tendríamos una de las revanchas más picantes de todas, y no decepcionaron permitiéndonos ver un Sub vs. Papo.

La que fue la cuarta batalla del día terminó en victoria de La Bestia del Hardcore, quien se sacó chispazos con el mendocino.

cuando le dice "veni para aca" y Papo se le viene arriba ------ -> en ese momento Sub sintió el verdadero terror#FMSARGENTINA pic.twitter.com/EIsoWgMG0f — T⚡R O DE G R A C⚡A (@_BWonSamDi) August 30, 2020

El hoy derrotado osó a 'provocar' al marplatense diciéndole las 'palabras mágicas' para dejar el choque al borde del contacto: "Vení para acá". ¡Hermoso momento!

