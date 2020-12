Mira EN VIVO la fecha 5 de FMS México 2020

HOY se llevará a cabo la jornada 5 de FMS México 2020 con público y la puedes ver EN VIVO AQUÍ desde Bolavip.

Luego de una cuarta jornada con mucho nivel, LOBO ESTEPARIO quedó como único líder del certamen con 12 unidades, seguido por RAPDER con 10 y SKIPER con 8.

+Sigue EN VIVO la transmisión de FMX México - Jornada 5:

BATALLAS DE LA JORNADA:

-GARZA VS. YOIKER

-POTENCIA VS. RAPDER

-RC VS. JONY BELTRAN

-B.ONE VS. SKIPER

-ZTICMA VS. LOBO ESTEPARIO

TABLA DE POSICIONES:

Día y horario: ¿cuándo será la jornada 5 de FMS México?

La quinta jornada de FMS México 2020 será este sábado 19 de diciembre.

Horario según cada país:

México: 14:30 horas

España: 21:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Perú: 15:30 horas

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

El evento será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través del canal de YouTube oficial de URBAN ROOSTERS.

