FMS México: fecha, hora y streaming para ver EN VIVO la jornada 5

Este sábado 19 de diciembre tendremos la jornada 5 de FMS México 2020, la cual se llevará a cabo con público.

Luego de una cuarta jornada con mucho nivel, LOBO ESTEPARIO quedó como único líder del certamen con 12 unidades, seguido por RAPDER con 10 y SKIPER con 8.

BATALLAS DE LA JORNADA:

-GARZA VS. YOIKER

-POTENCIA VS. RAPDER

-RC VS. JONY BELTRAN

-B.ONE VS. SKIPER

-ZTICMA VS. LOBO ESTEPARIO

TABLA DE POSICIONES:

Día y horario: ¿cuándo será la jornada 5 de FMS México?

La quinta jornada de FMS México 2020 será este sábado 19 de diciembre.

Horario según cada país:

México: 14:30 horas

España: 21:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Perú: 15:30 horas

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

El evento será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través del canal de YouTube oficial de URBAN ROOSTERS.

