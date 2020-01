Para Radamel Falcao el 2020 llegó con el regresó de su olfato goleador. Este domingo volvió a marcar con el Galatasaray por la fecha 19 de la Superliga de Turquía.



En la victoria por 0-3 sobre Konyaspor, el ´Tigre’ fue el encargado de abrir el marcador con un control dirigido y un remate certero de derecha.

En casa, su esposa, Lorei Tarón, y sus tres hijas (Dominique, Desirée y Annette), celebraron el gol de Falcao con un tierno mensaje de una de ellas.

El momento familiar lo terminó de adornar una de las tres niñas que le dijo a Lorelei que quería ver el canal de bebes, pero minutos después Dominique dijo: “Vamos Papi tú puedes, sos el mejor, sos el mejor, sos el mejor”, se escuchó a Dominique en el video.

No todas fueron buenas para el máximo goleador de la Selección Colombia ya que al minuto 10 del segundo tiempo sufrió una molestia en el musculo posterior de la pierna derecha y tuvo que ser sustituido.

"Sentí un dolor en esa parte (posterior del muslo derecho). Cuando me lastimé, me sentí incómodo. No quería correr riesgos y seguir adelante con la lesión. Sabremos la gravedad después de que se tome una resonancia magnética. Quería salir del juego como precaución. Era lo más prudente", declaró Falcao.

