Familiares de Jota Mario lo recordaron durante su cumpleaños

La vida desafortunadamente le arrebató la compañia de Jota Mario Valencia a su hija y esposa, quienes recordaron el festejo de su cumpleaños meses después de su muerte.

En su perfil, María José Valencia, hija del comunicador, publicó una foto junto a un mensaje recordando a su padre. "Quería ser la primera en felicitarte así que me adelanto. El mejor regalo para ti siempre fue tenerme feliz y cerca. Ese mismo regalo fue el más importante de mi vida: tenerte cerca y verte feliz. Estés donde estes, se que estás haciendo cosas grandes, yo sigo en el mismo lugar — viviendo los días con el objetivo de que siempre estés orgulloso de mi. Es un día más duro, aunque todos tienen su dolor, este es uno de los mas fuertes".

En la misma sintonía, su esposa, se acompañó a su hija y dejó un sentido posteo en Instagram. "Desde un principio, sabía que eras prestado, lo que no sabía era que devolverte, dolería tanto. Se que no te gustaba que te celebraran el cumpleaños, pero yo siempre lo voy a hacer, pues debo celebrar todos los años de infinito de amor que me entregaste", escribió.

Sabemos que tu estilo partícular hace falta en las pantallas de la televisión colombiana, paz en tu tumba Jota Mario.

