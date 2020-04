Fecha de estreno de Into the Night en Netflix

Into the Night es una próxima serie de televisión belga original de Netflix. Creada por Jason George, está inspirada en la novela de ciencia ficción polaca The Old Axolotl de Jacek Dukaj.

Cuando el sol inexplicablemente comienza a matar a todo y a todos a su paso, unos pocos pasajeros y tripulantes "afortunados" de un vuelo nocturno desde Bruselas intentan sobrevivir mientras vuelan hacia el oeste, hacia la noche.

Fecha de estreno: ¿cuándo se estrenará la serie?

La temporada 1 de "Into the Night" se estrenará de forma completa en Netflix el próximo viernes 1 de mayo.

+Este es el trailer oficial de la serie:

