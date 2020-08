Fecha y hora de la jornada 1 de FMS Argentina 2020

Se acabó la espera. Este sábado 29 de agosto comienza FMS Argentina 2020 y tendremos una primera jornada imperdible.

La misma se llevará a cabo sin público y se podrá ver EN VIVO desde las 17:30 horas locales a través de URBAN ROOSTERS y Claro Streaming.

Dtoke, Papo, MKS, Klan, Stuart, Cacha, Nacho, Mecha, Sub y Wolf serán los participantes del certamen, mientras que Juancín, Juan Ortello, Tink, Tata y Tatu conformarán el jurado.

Batallas de la fecha:

-Stuart vs. Nacho

-Papo vs. Sub

-Mecha vs. Klan

-MKS vs. Cacha

-Dtoke vs. Wolf

Día y horario: ¿cuándo será la jornada 1 de FMS Argentina?

La primera fecha de FMS Argentina 2020 será este sábado 29 de agosto.

Horario según cada país:

Argentina: 17:30 horas

Uruguay. 17:30 horas

Chile: 16:30 horas

Perú: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo?

La primera fecha de FMS Argentina 2020 será transmitida en VIVO a través de la cuenta de YouTube oficial de URBAN ROOSTERS y CLARO Streaming.

¡Cuarta batalla confirmada!@DtokeFree y @Wolf_Cmk se enfrentarán este 29 de agosto en el comienzo de nuestra tercera temporada. ��



¿Quién se llevará los 3 puntos?@AxeArgentina @ClaroArgentina pic.twitter.com/LOImP21doq — FMS Argentina ���� (@fms_argentina) August 27, 2020

