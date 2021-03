Feriados 2021: Calendario de días festivos y no laborables de Argentina

Dentro de lo que es el desarrollo del calendario, todos buscan el sector que indiquen los feriados en materia nacional, que por lo general ocurren en los días festivos de Argentina. Te invitamos a descubrir todos los días no laborables en terreno argentino, con la particularidad es que solamente septiembre no cuenta con un algún día no laborable para todo el país.

Calendario de feriados nacionales, feriados inamovibles y feriados puente

Viernes 1° de enero: Año nuevo

Lunes y Martes 15 y 16 de Febrero: Carnaval

Miércoles 24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 1° y viernes 2 de Abril: Jueves y Viernes Santo

Viernes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Sábado 1° de Mayo: Día del trabajador (inamovible)

Lunes 24 de mayo: Feriado puente con fines turísticos

Viernes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Domingo 20 de Junio: Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Lunes 21 de Junio: Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable ya que es el 17/6)

Viernes 9 de Julio: Día de la independencia

Lunes 16 de Agosto: Día del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (feriado trasladable ya que es el 17/08)

Viernes 8 de Octubre: Feriado puente con fines turísticos

Lunes 11 de Octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable ya que es el 12/10)

Sábado 20 de Noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Lunes 22 de Noviembre: Feriado puente con fines turísticos

Miércoles 8 de Diciembre: Inmaculada Concepción de María

Sábado 25 de Diciembre: Navidad

Lee También