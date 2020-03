Fernando Gaviria relató cómo ha sido su vida con Coronavirus

Lo que era un secreto a voces, se terminó confirmando este jueves en voz del mismo protagonista: Fernando Gaviria declaró que tiene Coronavirus y que se encuentra en el tratamiento respectivo.

El ciclista colombiano publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que contó cómo han sido los últimos días con el virus en su cuerpo.

"Hola a todos. Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para Coronavirus, pero me encuentro bien", afirmó el pedalista del equipo UAE Emirates Team.

Gaviria fue unos de las participantes del UAE Tour que contrajo la enfermedad en plena competencia. Sin embargo, por el estado de forma que puede tener un deportista de alto rendimiento, se espera que Fernando tenga una buena y pronta recuperación.

“Gracias al equipo. A todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección, gracias. Estoy acá para evitar contagiar más personas y evitar que se siga propagando de la forma como va. Esperemos que todo se resuelva pronto”, dijo Fernando Gaviria.

El video de las declaraciones de Gaviria

