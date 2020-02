No todo es color de rosa entre los ciclistas colombianos que compiten en la Vuelta a San Juan por una polémica que se dio durante el recorrido de la etapa 4.

A mitad del trayecto ocurrió un accidente en el que varios ciclistas se cayeron, fue en ese momento en el que algunos pedalistas colombianos aprovecharon para atacar y marcar diferencia al lote, que tuvo que detenerse.

"Me enojé con los corredores colombianos porque no respetaron una caída. Al ver que hay corredores caídos, que no estamos disputando aun nada, estamos a mitad de etapa, creo que es inútil que tomen este afán", afirmó Fernando Gaviria, del UAE Emirates.

En esta misma línea el ‘Misil’ resaltó los códigos que tienen los ciclistas cuando una situación como esta sucede. "Creo que hubiese sido más caballeroso esperar a los corredores que se habían caído y volver a empezar".

El embalador colombiano se viene destacando en la Vuelta a San Juan: lleva dos victorias de etapa en las que ha superado a sus principales rivales, Peter Sagan y Álvaro Hodeg, en el sprint.

El principal objetivo de Fernando este año será conseguir victorias en las etapas llanas del Tour de Francia.

