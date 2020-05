Fernando Quirarte reveló que Chivas no lo dejó ir a Europa

Fernando Quirarte tuvo la fortuna de disputar una Copa del Mundo y, como si a eso faltara agregarlo algo más, en su propio país. Sin dudas, eso es la meca y algo que aspira cualquier futbolista. Sin embargo, a pesar de haber sido campeón con Chivas, equipo donde es muy reconocido, confesó que la institución de Guadalajara le impidió cumplir su sueño europeo.

“Tuve la oportunidad de ir a Francia. No se pudo por situaciones contractuales con mi directiva (Chivas). Haber salido al extranjero me hubiera encantado, fue lo único que me falto para haberme realizado como futbolista”, comenzó diciendo El Sheriff en diálogo con Fox Sports.

De hecho, Quirarte reveló que en lo personal tenía todo arreglado con el equipo galo: “El Mundial fue una buena vitrina. Yo, a los dos días de haber terminado, ya estaba platicando con dos agentes de Francia, que prácticamente en esa reunión me arreglé todo: mi sueldo, dónde iba a vivir, el carro que me iban a dar, todo”.

"TUVE LA OPORTUNIDAD DE IRME A FRANCIA", PERO... �� #LUPenCasa ¡@F_Quirarte dejó "en el tintero" un sueño pendiente en el Viejo Continente y así lo relató! pic.twitter.com/C3ZPyPummQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 16, 2020

No obstante, su sueño se vio frustrado ya que no se llegó a un acuerdo con el Rebaño: “Faltaba lo más importante que era mi directiva, que no llegaron a un arreglo con, en aquel entonces, Marcelino García Paniagua. Duraron 15 días las negociaciones, pero se cayó todo y me quedé en Chivas”, se lamentó Quirarte.

El Sheriff, una temporada después de su pase frustrado, terminó arreglando con el Atlas, donde permaneció dos años hasta su incorporación en Leones Negros, equipo en el cual se retiraría.

