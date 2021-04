Feroz ataque a la mamá de Guarín: "Prefiere al maltratador que a su hijo"

Sigue la controversia y polémica debido a lo sucedido con Fredy Guarín, el pasado jueves, luego de que se conocieran unos videos en los cuales habría sostenido una riña con su padrastro, mamá y otros miembros de la familia dentro de la casa de su familia, en Envigado.

Debido a la gravedad de lo que estaba sucediendo, fue necesaria la presencia de la Policía en el lugar de los hechos para controlar al jugador de Millonarios, quien también habría agredido a algunos agentes luego al personal médico que lo atendió debido a su alto estado de alteración.

Mucho se ha hablado y juzgado, pero todavía no se sabe con claridad cuáles fueron los motivos que llevaron a esta durísima discusión, pero hubo una teoría que se instaló por parte de una supuesta vecina del sector, quien aseguró que la situación se debió a que la mamá de Fredy, Silvia Guarín, ha sido victima de maltrato por parte de su esposo y que por eso Guarín lo agredió.

"No quiero ser chismosa, pero fue por defender a la mamá. Mi familia vive en el edificio y son los que me contaron que el señor como que es un patán y el hijo no aguantó más. La cosa es que como todas las mujeres pendejas, salió a defender al esposo. Yo sí me pongo del lado del man (Guarín), así me caiga mal, pero a mi mamá no me la toca nadie, pues", fueron las palabras de la usuaria @evekastro, en Instagram.

Esta versión se hizo viral en las redes sociales y se le dio validez ya que en uno de los videos que se conocieron sí se escucha decir al jugador: "¿Le vas a seguir pegando a mi mamá?", mientras que ella, angustiada, grita desde lejos: "Llévenselo, llévenselo".

Aunque esta teoría no se ha confirmado y ni siquiera hay una versión real de las partes afectadas, en las redes sociales empezó una cacería a la mamá de Guarín con mensajes pasados de tono e insultándola. "Esta arrepentida con el escándalo en el que metió a su hijo y ahora no sabe qué foto subir", "Buena vida que le daba su hijo y usted desagradecida", "Mejor que vuelva a las empanadas con su maltratador", fueron algunos de ellos, publicados en su cuenta de Instagram.

