Final escandaloso e incidentes: Julio César Chávez Jr abandonó contra Daniel Jacobs

El combate fue corto pero su final fue escandaloso. Julio César Chávez Jr (51-4-1/ 33 KO) perdió por abandono en el quinto asalto ante Daniel Jacobs (36-3/ 30 KO), en un peso pactado de 173 libras, en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

La pelea tuvo problemas ya desde el pesaje del jueves, cuando el mexicano no pudo cumplir con el peso pactado. Los inconvenientes se trasladaron al ring en la noche del viernes.

En un enfrentamiento bastante sucio (y parejo por momentos), el estadounidense parecía controlar (con buen traslado y combinaciones) al mexicano, que por momentos empujó con más ganas que boxeo para inquietar a su oponente.

Sin embargo, en el quinto asalto, Chávez Jr sufrió un corte en su ceja izquierda y luego mucha sangre en sus fosas nasales, por lo que decidió dejar de pelear al tener problemas para respirar luego del quinto asalto. Por eso, decidió abandonar. Mientras caminaba a su vestidor, los aficionados le arrojaban objetos al boxeador.

Tras el combate, dijo que fue por un codazo de su rival (en lo que se ve, pareciera que hay un uppercut directo a la nariz, aunque Jacobs usaba peligrosamente sus brazos).

Chávez Jr en entrevista con @ChavaESPN: "Jacobs nada más estaba ensuciando la pelea... no estaba peleando" #JacobsChavezJr pic.twitter.com/sgDo3Yu7UD — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 21, 2019

"No pienso que haya sido mi última noche en el ring. Perdí porque me pegaron un cabezazo, un codazo. No me ganaron peleando. Iba ganando la pelea. Pienso que puse la presión, corté la distancia, golpeé mejor al cuerpo. Él, cuando se comenzó a sentir en aprietos, empezó a ensuciar la pelea", expresó a ESPN.

"Fue una gran pelea. Estaba acercándome, pero tuve un corte sobre el ojo izquierdo. Después tuve problemas por toda la sangre. Fui al rincón y no podía respirar. Él me tiraba codazos, luego cabezazos. Fu euna pelea muy dura. Sentía que no podía seguir porque no respiraba bien. El referee no hizo nada", agregó.

"Me disculpo con los fans. Me encantaría una revancha. Tuve un corte, él peleó muy sucio y ni siquiera le descontaron un punto. Él hubiera continuado peleando sucio", sentenció.

Con todo respeto para la afición de Phoenix, Arizona: Ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando, desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo y tiene fractura de nariz y ahorita será sometido a una cirugía. pic.twitter.com/MOCWPfy2k7 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 21, 2019

Horas más tarde, Julio César Chávez padre, informó el estado de su hijo: "Con todo respeto para la afición de Phoenix, Arizona: Ahora no estoy de acuerdo con ustedes, mi hijo estaba haciendo una pelea competitiva y estaba ganando, desafortunadamente viene un cabezazo y un codazo y tiene fractura de nariz y ahorita será sometido a una cirugía".

