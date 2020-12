Sorpresa: Floyd Mayweather salió a defender a un peleador tras ser humillado el último sábado

El último sábado regresó al ring Mike Tyson frente Roy Jones Jr., pero en la misma cartelero también significó el debut en el boxeo rentado del ex-NBA, Nate Robinson, quien perdió por KO2 frente Jake Paul. Tras el combate el exjugador de básquet fue defendido por Floyd Mayweather tras recibir varias críticas.

Fue insólito la pelea que realizaron el youtuber y el exbasquetbolista porque de entrada ninguno de los tenía grandes virtuales para llevar adelante de una pelea. A pesar de esto, los fanáticos quedaron encantados por el KO que le propinó el hermano de Logan Paul al exjugador de baloncesto del cual le costó mucho recuperarse.

Debido a esto, fueron muchos los fanáticos que salieron a criticarlo y burlarse de Nate Robinson, mientras que Floyd Mayweather le dedicó unas palabras de aliento. “Nate, estoy orgulloso de ti y siempre estaré detrás de todos mis hermanos. Nunca patearé a mi hermano cuando esté caído. Está bien que la gente exprese sus opiniones en las redes sociales, pero ningún atleta o animador negro, especialmente los jugadores negros de la NBA, deberían burlarse de ti”, expresó Money en Instagram.

#PaulRobinson: !Jake Paul���� (youtuber) derroto a Nate Robinson���� (ex-NBA��) por KO en el Round 2!.



Record de Jake Paul���� como boxeador��: 2-0.



!BRUTAL KO, A DORMIR NATE!. ������pic.twitter.com/KD8rAgbAYB — All Sports Py (@AllSportsPy) November 29, 2020

Y agregó: “Se supone que todos debemos apoyarnos mutuamente en lo bueno, lo malo y lo feo. Estoy aquí para animarte y hacerte saber que todos te amamos y felicitarte por solo hacer un esfuerzo. Nota: Las veces que he tenido problemas con otro hermano es cuando me atacaron primero. Sólo me estaba defendiendo”.

Cabe recordar que Floyd Mayweather confirmó que tiene pensado volver a hacer una exhibición y nuevamente Japón sería el destino elegido para llevarlo adelante.

