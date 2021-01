Dana White dijo que Floyd Mayweather le que dejará llorando a Logan Paul en febrero

El próximo 20 de febrero Floyd Mayweather vuelve a un ring de boxeo para llevar adelante un combate de exhibición frente a Logan Paul. Quien dijo que no será una pelea, fue Dana White que liquidó al Youtuber al decir que se verá un como un adulto le da una pelea a un niño.

Son muchas las críticas que hay en torno al combate que realizara el expeleador contra un joven influencer y presunto boxeador. A pesar de esto, jóvenes seguidores y fanáticos del deporte estarán atentos a lo que suceda el próximo mes.

Sin embargo, quien dijo que el combate no tiene sentido fue Dana White. “Estoy abierto y no me disgusta ninguno de estos niños ... pero si Floyd Mayweather realmente aparece y entra y pelea con este niño, va a ser un chillido como nadie ha visto antes”, comenzó a explicar a TMZ.

Y agregó: “Logan va a descubrir qué es la velocidad. ¡La velocidad es poder! Cuando te golpean con cosas que no ves venir y cuando un tipo como Floyd Mayweather comienza a ponértelo, ni siquiera va a ser una pelea. ¡Va a ser ridículo! Va a ser el peor grito que jamás hayas visto. Toma la diferencia de tamaño y todas las otras cosas, se verá como lo que un hombre adulto puede hacerle a su hijo”.

Cabe recordar que Jake Paul realizó dos peleas en el boxeo frente KSI, la primera empate como amateurs y la segunda derrota por puntos en decisión divida. Por otro lado, la última pelea de Floyd Mayweather fue contra Conor McGregor a quien le ganó por KO.

