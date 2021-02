Floyd Mayweather Jr. no era invencible; Martín Castillo lo demostró en Las Vegas

Antes de ser campeón mundial y convertirse en un aficionado de las excentricidades, Floyd Mayweather Jr. conoció la amarga derrota frente a un mexicano. Tan amarga fue que no se le pudo quitar el coraje al bajar del ring y quería desquitarse del pugilista que lo venció, Martín Castillo.

Era noviembre de 1994. Ambos boxeadores pertenecían al sector amateur. Les tocó enfrentarse en Las Vegas como parte de un Dual Meet, es decir una confrontación entre peleadores de Estados Unidos y México. Ninguno se conocía, ni sabía sus estilos. Todavía estaban puliéndose para dar el paso al profesionalismo.

Castillo leyó de inmediato la estrategia de Mayweather Jr., que consistía en hacer enojar al oponente con actitudes burlonas y usar mañas como abrazar o pegar abajo del cinturón. El mexicano le peleó de la misma forma: jugó con su mente para desesperarlo. Recurrió a gracias y mofas para exasperarlo, lo que surtió efecto para que descuidara la guardia y pudiera conectarle golpes.

Los jueces dieron el triunfo al mexicano 2-1, motivo que calentó todavía más los ánimos de Mayweather Jr., quien no toleró que le levantaran el brazo como ganador y lo retó a golpearse lejos del cuadrilátero. Castillo, que no entendía ni hablaba inglés, lo ignoró no sin antes decirle “ya cállate, porque te rompí tu madre”.

Casi dos años después, en los Juegos Olímpicos de Atlanta ‘96, coincidieron como competidores, sin embargo el destino no quiso que se toparan nuevamente; Mayweather Jr. compitió en una categoría distinta.

Pero la pelea de 1994 no fue olvidada por Floyd. Haber caído ante Castillo fue fundamental para que empezara a perfeccionar la táctica de sus éxitos en las siguientes décadas: pelear poco, evitar golpes, intimidar con fouls y enojar al rival hasta que perdiera la cabeza. Solamente el mexicano pudo doblegarlo con una sopa de su propio chocolate, situación que le dolió a Mayweahter Jr.

