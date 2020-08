Floyd Mayweather supervisó el entrenamientos de uno de sus protegidos

Puede gustarte o no, pero no hay dudas de que Floyd Mayweather Jr. fue uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo y no hay dudas de que debió ser muy disciplinado para ser el mejor. Es por esto que cuando el estadounidense entrena a uno de sus protegidos lo mantiene a raya para que sean los mejores.

En los últimos meses Money estuvo ayudando a grandes boxeadores de la actualidad. Uno de ellos fue Daven Haney con quien estuvo arriba del ring realizando movimientos y hoy se mostró supervisando los trabajos de Gervonta Davis.

El estadounidense se prepara para combatir con Leo Santa Cruz por el Título Mundial Superpluma AMB, el próximo 24 de octubre, en lo que será una prueba de fuego para él. Es por esto que el pequeño tanque noqueador se mantiene más enfocado.

Sin embargo, Davis tiene mala fama de no llegar bien a sus combates ya que siempre se pasa varias libras del peso permitido. Debido a esto, Floyd Mayweather controla los entrenamientos del Campeón del Mundo Ligero AMB en su gimnasio.

Gervonta Davis trabajando el costal bajo la atenta supervisión �� de Floyd Mayweather pic.twitter.com/8o3KRx3PoP — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 20, 2020

Cabe recordar que Gervonta realizó su última pelea el pasado 28 de diciembre cuando venció por KO a Yuriorkis Gamboa para consagrarse campeón del mundo.

