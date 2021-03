Floyd Mayweather le contestó con un duro a tiro a quienes critican cómo gana su dinero

Floyd Mayweather se prepara realizar una nueva presentación contra Logan Paul, youtuber estadounidense, por lo que se mantiene en forma. Sin embargo, envió un mensaje para quienes lo critican por la manera en la que se comporta con su legado al decir que a su familia no la alimenta con un te amo.

Simplemente Money fue el peleador más influyente de la última década luego de retirarse invicto con 50 peleas ganadas. Sin embargo, su forma de ser y la forma de pelear, la cual era mezquina para la mayoría de los aficionados, que llevaron a ser el peleador más buscado en todo el mundo.

De todas maneras, tras vencer a Conor Mcgregor, Mayweather comenzó a ser criticado por no cuidar su legada y subir al ring a enfrentar a desconocido al ring por un simple cheque. Debido a esto es que el excampeón del mundo comenzó a contestarle a sus detractores.

“Se preocupan por mi legado, pero yo me preocupo por el dinero”, comenzó Money a decir en una entrevista con Rob Moore. Y agregó: “Me gusta tener las cosas buenas de la vida. El dinero no me hace ganar dinero, yo hago dinero. Me gusta alimentar a mi familia, no podemos alimentar a nuestra familia simplemente diciendo: ‘Te amo’”.

Por último, Mayweather defendió su posición al decir que le ha permitido tener una vida con grandes gustos. “Cuando puedes ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas”, concluyó el exboxeador.

