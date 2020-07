Foto: la mujer de Benedetto prendió fuego Instagram por su cumpleaños

No sólo Dario Benedetto es fanático de Boca. Toda su familia también lo es. Hasta su pareja, Noelia Pons, quien siempre fue a la Bombonera a acompañar a su chico.

Ahora los dos están en Francia, disfrutando las nuevas aventuras del Pipa y ella cambió su postura en las redes sociales, se animó a mostrarse más.

En las últimas horas, la mujer publicó una foto donde se la puede ver en bikini, en modo diosa. Un cuerpo excelente que recibió muchísimos elogios.

"Bienvenidos mis 30 �� Que feliz que estoy, que bendecida me siento que lejos de todos me hacen sentir tanto amor �� Cada año qué pasa me siento más fuerte, más sabia, más libre, más liviana de equipaje, con menos prejuicios, más auténtica, más leal, pero sobre todo, cada año qué pasa me amo más �� Y siempre agradecida a la vida por darme tanto", escribió en el posteo.

¡Qué mujer!

+ La foto:

Lee También