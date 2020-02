Miguel Ponce protagonizó un escándalo luego de que se haya viralizado un video en donde el jugador empuja a un aficionado.

Sin embargo, la reacción tuvo un motivo que explicó el futbolista en sus redes sociales, donde además se disculpó por lo sucedido.

En Fox Sports debatieron al respecto y, la mayoría, no justificó lo realizado por el jugador, pero sí el panel entendió las circunstancias.

Gustavo Mendoza fue el primero en tomar la palabra: “Yo entiendo perfectamente lo de Ponce. A mí no me gusta que me empujen. Entiendo que el aficionado esté en derecho de exigirle, pero no invadas su espacio. Eso es una agresión”, opinó.

“Estuvieron todos mal en la reacción: el aficionado, Ponce y el guardaespaldas. Puede que a Ponce le esté rebasando la presión por lo que está pasando”, acotó Rafa Márquez Lugo. Claro, la situación de Chivas puede hacer que las formas se les vaya de las manos a cualquiera. Además, Christian Giménez agregó: “El aficionado se rebasó un poco porque es una agresión”.

Por último, Alex Aguinaga cree que “Miguel actúa mal porque se da cuenta y pide dispulpas. Es complicado para cualquier persona si te encaran de esa manera”.

